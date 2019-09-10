Крымские полицейские объявили в розыск лиц, которые в 2014 году похитили Героя Украины Решата Аметова. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе МВД.

3 марта 2014 на площади у Совета Министров АР Крым в Симферополе трое лиц в камуфляжной форме совершили похищение Аметова, осуществлявшего одиночный пикет против отделения Крыма к Российской Федерации.

В дальнейшем, 15 марта 2014 года, его замученные тело нашли в лесополосе возле села Земляничное Белогорского района АР Крым. Уголовное производство открыто по факту похищения и умышленного убийства Решата Аметова было захвачено оккупационными властями и на сегодняшний день остается не раскрытым. Учитывая этот факт, следователи Крымской полиции совместно с прокуратурой АРК открыли аналогичное уголовное производство и начали процесс установления лиц, совершивших это дерзкое преступление.

Несмотря на временное отсутствие доступа к местам совершения преступления, следователем полиции удалось установить поминутную картину перемещения потерпевшего, а также 3-х человек, которые непосредственно осуществили похищение Решата Аметова с площади «Совета Министров». Ими оказались 2 бойца «самообороны Крыма» 1975 и 1986 г. р., которые действовали под руководством бывшего военнослужащего вооруженных сил Российской Федерации Скрыпника Евгения Владимировича 1966 года.

Также установлено, что последний после совершения указанного преступления покинул территорию АР Крым и участвовал в боевых действиях в составе террористической организации «ДНР», где 27 апреля 2014 в Горловке организовал совершение аналогичного преступления, связанного с похищением и пытками трех офицеров спецподразделения СБУ «Альфа».

На сегодняшний день указанным лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 146 ч. 3, 260 ч. 2 УК Украины (грозит до 10 лет лишения свободы). В отношении подозреваемых получены соответствующие санкции суда об их задержании. Кроме того, в отношении Скрыпника в военную прокуратуру направлено уведомление о его причастности к совершению похищения и пытки офицеров «Альфа» СБУ.

Напомним, 15 марта 2014 года в Белогорском районе Крыма обнаружили труп крымского татарина со следами насильственной смерти. Рядом с ним были найдены наручники, голова была обвязана клейкой лентой. Погибшим оказался 38-летний Решат Аметов.

3 марта 2014 года в оккупированном Симферополе он вышел на акцию протеста, где простоял 15 минут, после чего его схватили и вывезли в неизвестное место. Аметова долго мучили и убили. Экспертиза зафиксировала причину смерти – выстрел в глаз.

У Аметова остались трое малолетних детей.

18 мая 2017 года Порошенко подписал указ о присвоении Аметову звания Героя Украины.