Общественное движение Честно зафиксировало первый случай кнопкодавства в Верховной Раде 9-го созыва. Ст. 84 Конституции Украины нарушил внефракционный нардеп, мажоритарщик-самовыдвиженец из Донецкой области Александр Ковалев. Произошло это на утреннем заседании ВРУ 10 сентября во время голосования за президентский законопроект об импичменте.

Судя по видео, Ковалев давил кнопку на месте другого внефракционного мажоритарщика из Донецкой области – Максима Ефимова. В результатах голосования напротив фамилии Ефимова указано, что он голосовал «за».

В комментарии движению Ковалев сначала опровергал факт кнопкодавства, но после просмотра видео, фактически, признал, что нарушил Конституцию.

«Отношусь к кнопкодавству очень негативно... Там видно, что я кнопку нажал? Плохо, очень ужасно… Если взять систему взвешивания грехов, что нарушено за какие-то периоды, то пусть это будет самый-самый маленький грех, потому что уже нарушено больше… Если уж бороться за Конституцию, то давайте с большего бороться, а кнопка…», – заявив депутат.

В то же время Ефимов на вопрос, почему Ковалев кнопкодавив его, начал отшучиваться:

«Магия была в том, что я залез под ручку и нажимал на кнопку… Я был под столом и нажимал на кнопку. Отстаньте от меня, пожалуйста».

Александра Ковалева в ВРУ 9-го созыва избрали в округе №51 в Донецкой области. Большая часть округа расположена на оккупированной территории, поэтому выборы там состоялись только на двух участках в прифронтовом поселке Зайцево Бахмутского района. 51-летний Ковалев победил, получив 220 голосов (33%), что является наименьшим количеством голосов, отданных за мажоритарщика-победителя в истории украинских выборов.

В Зайцево Ковалев прибегал к явному «гречкосейству», воспользовавшись затруднительным положением жителей прифронтового поселка. Например, кандидат обеспечил пятиэтажку насосной станцией водоснабжения, раздавал избирателям продуктовые наборы и устраивал для них застолье. Местным детям Ковалев подарил спортивный инвентарь и также угощал их блюдами. Во время кампании кандидат жестко критиковал украинскую власть, обвиняя ее в обстрелах мирного населения Донбасса.