Освобожденный из российской тюрьмы режиссер Олег Сенцов пока не решил, будет ли идти в политику, но обещает делать все, что в его силах, для своей страны.

Об этом он сказал, отвечая на совместной с Александром Кольченко пресс-конференции 10 сентября, передает Украинская правда.

«Политики со мной никакие не связывались (относительно вступления в партию, – ред.) на протяжении 5 лет, и я им очень за это благодарен. Политических моментов не обсуждали. Касаемо моей жизни, возможно, политической – для меня самого этот вопрос остается открытым. Я сам для себя не то чтобы не решил, но вопрос еще открыт».

«Конечно, так получилось, что я человек не публичный сам по себе, а более закрытый, но так получилось, что жизнь тебя так вывела, я чувствую определенную ответственность за это перед своим народом и своей страной, и поэтому буду делать все, что в моих силах для своей страны», - добавил он.

«Мене трудно что-нибудь комментировать, потому что я не люблю быстрые выводы, громкие слова, мне нужно вникнуть, посмотреть, что и как. Пока трудно понять, но я понимаю, даже исходя не из своих наблюдений, а из писем людей, которым я доверяю, что трудности есть, не все хорошо, многие вещи не сделаны или сделаны плохо, но в целом страна движется в правильном направлении», - сказал Сенцов.

По его словам, сейчас он собирается заниматься двумя самыми прекрасными вещами в мире: снимать кино и жить, в Крым возвращаться не собирается, а будет жить с дочерью в Киеве.

Он также добавил, что не держит зла на Геннадия Афанасьева, свидетельства которого по сути стали основанием для его задержания, но это не значит, что он обязан общаться с Афанасьевым.

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи и 11 политзаключенных, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров и Александр Кольченко.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года по обвинению в подготовке терактов. Украинцы категорически отвергли все обвинения.

Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, Сенцова – к 20.