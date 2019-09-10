Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти» (№1066).
Его поддержали 273 народных депутата при минимально необходимых 226, сообщает Укринформ.
264 парламентария поддержали сокращение сроков подачи предложений и поправок ко второму чтению.
Законопроект предусматривает внесение изменений в законы «О государственной службе», «О Кабинете министров Украины» и «О центральных органах исполнительной власти».
«Предложенные изменения касаются ограничения действия законодательства о труде на государственную службу, упрощение порядка принятия на государственную службу и увольнении с нее, повышение ответственности государственных служащих за достижение результатов своей деятельности, устранение лишних промежуточных органов обжалования, при сохранении безусловного права на судебное обжалование, возможность введения контрактной государственной службы и устранения чрезмерного (на уровне закона) регулирования указанных общественных отношений, а соответствующие полномочия делегируются Кабинету министров Украины», - говорится в пояснительной записке.
Авторами законопроекта являются народные депутаты от фракции «Слуга народа» Павел Фролов, Елена Шуляк, Роксолана Пидласа, Марьяна Безуглая, Виталий Безгин. Президентом документ определен как неотложный.
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