Президент США Дональд Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Джона Болтона. Об этом американский лидер сообщил на своей странице в Twitter, сообщает 112 Украина.

«Я проинформировал вчера Джона Болтона, что Белый дом больше не нуждается в его услугах. Я категорически не согласен со многими из его предложений, как и другие в Администрации, и поэтому я попросил Джона уйти в отставку, прошение он подал мне этим утром», - написал Трамп.

Президент поблагодарил Болтона за его работу и отметил, что имя нового советника сообщит на следующей неделе.

Напомним, Джон Болтон занимал пост советника президента США по национальной безопасности с 9 апреля 2018 года.