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Украина обеспечит освобожденных политзаключенных-крымчан Олега Сенцова и Александра Кольченко временным жильем.    Прокуратура Крыма вызовет их для дачи показаний

В то же время Кремль отказывается раскрыть списки выданных Украиной лиц.

Бывший переводчик экс-премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станислав Ежов заявил, что вернется в Украину после обмена удерживаемыми лицами. 

Украинскому журналисту Роману Сущенко, освобожденному в результате обмена 7 сентября, на 20 лет запретили въезжать на территорию России.

Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, которого обвиняли в госиземене и обменяли среди других на украинцев, заявил, что не писал заявления на обмен, а документ, опубликованный пресс-секретарем экс-генпрокурора Юрия Луценко – подделка.

Восемь бывших пленников Кремля остаются в клинической больнице «Феофания».

Российские спецназовцы Евгений Ерофеев и Александр Александров, которых в свое время обменяли на Надежду Савченко, уже мертвы. 

Президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября посетит США для участия в Генеральной ассамблее ООН. 

Отныне банковские учреждения могут обслуживать физических лиц - резидентов как на основании паспорта гражданина Украины (в форме ID-карты или книги), так и на основании паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Новый генеральный прокурор Руслан Рябошапка назвал несколько категорий резонансных дел, на которых он планирует сосредоточиться в своей работе. 

 Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил о готовности президента Украины Владимира Зеленского принять участие во встрече лидеров стран «нормандского формата» (Украина, Германия, Франция и Россия) в сентябре.
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