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Президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября посетит США для участия в Генеральной ассамблее ООН. Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Нику Попеску в Киеве, сообщает УНИАН.

«У нас есть приглашение, напомню, письменное приглашение посетить США. Вы знаете, что в США мы едем 23 сентября, то есть в этом месяце», - заявил он.

По словам Пристайко, сейчас прорабатывается конкретная дата визита Зеленского в Вашингтон, где пройдет его встреча с президентом США Дональдом Трампом и представителями американского правительства.

«В ближайшее время вы узнаете о некоторых конкретных датах, которые будут объявлены в ближайшее время», - сказал министр.

Напомним, 28 августа советник президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джон Болтон анонсировал начало организации встречи Зеленского и Трампа в Варшаве.

Позже Трамп отменил запланированный визит в Польшу.
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