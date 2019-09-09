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Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался отвечать на вопросы об удерживаемых лицах, которых Украина передала России в рамках обмена 7 сентября. Об этом пишет Meduza.

Когда Пескову напомнили, что он сам обещал, что полный список будет озвучен позднее, тот сказал: «Оставляю без ответа этот вопрос, никак не комментирую». Песков также не стал комментировать вопрос, получат ли российское гражданство украинцы, прибывшие по обмену в Москву.

После обмена по схеме «35 на 35» президент Украины сразу опубликовал на своем сайте список тех, кого Москва выдала Киеву. Список выданных  Украиной публиковала «Украинская правда» со ссылкой на неназванные источники, но официально его не подтверждали.

Песков также заявил, что Путин не присутствовал в аэропорту, куда прибыли выданные Украиной лица, так как это не прерогатива главы государства.  
ForUm

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