Бывший переводчик экс-премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станислав Ежов заявил, что вернется в Украину после обмена удерживаемыми лицами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТСН.

Как отмечается, перед вылетом в Россию в рамках обмена удерживаемыми лицами Ежов заявил в аэропорту, что вернется в Украину. Так он ответил после вопроса журналиста, уверен ли он, что с ним все будет в порядке, и что он не исчезнет после приезда в Россию.

«Не снимайте меня. Я вернусь. Да, я вернусь на самолете или поезде, не снимайте меня», - отвечал экс-переводчик журналистам, используя нецензурную лексику.

Журналисты также поговорили с бывшим офицером Вооруженных сил Украины Сергеем Лазаревым, который также направлялся в РФ в рамках обмена. Ему задали вопрос, не боится ли он исчезнуть после приезда в Россию.

«Не знаю. Если думать об этом, то что же делать дальше», - сказал он.

Напомним, 20 декабря 2017 года сотрудники контрразведки СБУ разоблачили чиновника секретариата Кабмина на деятельности в интересах спецслужб страны-агрессора.

Задержанным оказался помощник премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станислав Ежов.

По данным СМИ, он сопровождал премьера в заграничных поездках.

21 декабря Ежову объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

По данным народного депутата от «Народного фронта» Антона Геращенко, задержанный работал на российские спецслужбы не менее двух лет.

В августе суд отпустил Ежова.

7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35». В рамках обмена Украина выдала России 35 человек, в том числе Ежова.