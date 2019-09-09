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Отныне банковские учреждения могут обслуживать физических лиц - резидентов как на основании паспорта гражданина Украины (в форме ID-карты или книги), так и на основании паспорта гражданина Украины для выезда за границу, сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы со ссылкой на разъяснение НБУ.

Отмечается, что согласно документу паспорт гражданина Украины для выезда за границу приравнивается к внутреннему паспорту при осуществлении банковских услуг лицами-резидентами.

«Сведения «отчество» физического лица-резидента, которые не содержатся в паспорте гражданина Украины для выезда за границу, могут устанавливаться банками на основании других официальных документов, в частности - о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика», - говорится в сообщении.

При этом в соответствии с законодательством другие документы не могут быть использованы при получении банковских услуг.

 
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