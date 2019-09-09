Украинскому журналисту Роману Сущенко, освобожденному в результате обмена 7 сентября, на 20 лет запретили въезжать на территорию России.

Об этом сообщил защитник Сущенко Марк Фейгин, передает Укринформ.

О помиловании и запрете въезжать в РФ журналисту объявили в СИЗО «Лефортово».

«Если говорить о юридической стороне дела, то Сущенко помиловали и на 20 лет запретили въезд на территорию Российской Федерации. Об этом ему объявили в СИЗО. Однако указ, насколько я знаю, нигде не публиковался. Видимо, он секретный», - рассказал Фейгин.

Как сообщалось, Сущенко задержали с нарушением международных норм 30 сентября 2016 в Москве, куда он прибыл с частной поездкой из Парижа. 7 октября 2016 ему предъявили обвинение в шпионаже.

4 июня 2018 года Московский городской суд признал украинского журналиста Романа Сущенко виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

12 сентября 2018 года верховный суд России оставил в силе вердикт Московского городского суда о 12 годах заключения для украинского журналиста Романа Сущенко.

В ноябре Сущенко этапировали в исправительную колонию в Кировской области РФ.

По информации российских СМИ, журналиста осудили якобы за попытку выяснить возможность нового наступления боевиков «ДНР» на Мариуполь.

«Дело Сущенко» стало последним кейсом адвоката Фейгина. В ходе процесса он был лишен в России статуса адвоката. Фейгин обжаловал это решение в ЕСПЧ и ждет решения Европейского суда.