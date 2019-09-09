Прокуратура Крыма вызовет для дачи показаний освобожденных из плена украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко по делу об их похищении весной 2014 года в оккупированном Крыму.

Об этом рассказала пресс-секретарь прокуратуры Крыма Екатерина Диденко, сообщает Громадське радио.

Процессуальные действия будут проводить после того, как их завершат осматривать врачи.

В деле о похищении Сенцову и Кольченко должны предоставить статус потерпевших, добавила Диденко.

Отметим, что по делу о похищении российской оккупационной властью фигурантов дела Сенцова уже давали показания освобожденный в 2016 году Геннадий Афанасьев и активист, которому удалось сбежать с полуострова несмотря на розыск ФСБ, Никита Боркин.

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи и 11 политзаключенных, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров и Александр Кольченко.

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек.

Сейчас 8 из 11 заявленных пленных, доставленных в «Феофанию» 7 сентября для обследования, находятся в медучреждении, двое - на амбулаторном лечении. Еще одного пациента, Станислава Клиха, перевели в спецотделение военной прокуратуры.