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Российские спецназовцы Евгений Ерофеев и Александр Александров, которых в свое время обменяли на Надежду Савченко, ныне уже мертвые. Об этом сказал журналист Андрей Цаплиенко, сообщает УНИАН.

«Где сейчас российские военные Ерофеев и Александров, которых обменяли на Надежду Савченко? Их адвокаты утверждают, что с ними все в порядке. Но, по моим данным, Ерофеева кто-то зарезал прямо у него дома. А Александров оказался в Сирии и почти сразу - среди боевых потерь», - сказал Цаплиенко.

Ранее о смерти Ерофеева заявлял другой пленный российский военнослужащий Виктор Агеев.

Напомним, ГРУшник Ерофеев был задержан вместе со своим коллегой Александром Александровым 16 мая 2015 года в зоне боевых действий в Луганской области. Во время допроса капитан Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил сержант Александров.

Перед оглашением приговора Александров и Ерофеев отказались признавать свою вину. «Я никого не убивал, не стрелял, ни на кого не нападал, даже не было такой цели. Прошу оправдать. От всех показаний, данных ранее, я отказываюсь, поскольку предоставлял их для сохранения своей жизни», - сказал Ерофеев.

ГРУшники были осуждены к лишению свободы на 14 лет с конфискацией всего имущества.

Впоследствии обменяли спецназовцев на украинскую летчицу и ныне уже бывшую нардепку Надежду Савченко.
 
ForUm

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