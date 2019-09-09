Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, которого обвиняли в госиземене и обменяли среди других на украинцев, заявил, что не писал заявления на обмен, а документ опубликованный пресс-секретарем экс-генпрокурора Юрия Луценко – подделка. Об этом он заявил на пресс-конференции в РФ, сообщает «Украинская правда».

«Что касается обмена и этой бумажки. Я регулярно отказывался от обмена. Более того, мне было сказано украинскими политиками уже весной этого года, что мы слово «обмен» в отношении вас не употребляем, речь идет о взаимном освобождении. «Хорошо, – сказал я, – на свободу я готов, но меняться, как и тогда заявлял, отказываюсь, так как не понимаю юридического статуса этой истории», – отметил он.

«Бумага, которая появилась, она же не в СМИ появилась. Она в соцсетях на странице пресс-секретаря бывшего генпрокурора Украины Луценко появилась. Этот человек (Луценко – ред.), с моей точки зрения, все что он продуцировал, абсолютно ненадежно в информационном плане. Все, что выходит от него, не заслуживает ни малейшего внимания», – заявил Вышинский.

«Еще одна деталь – сколько она там? Три часа провисела у Сарган на страничке и пропала? Мутный скан, провисевший у Сарган, который потом кто-то дальше перепечатывал. Ну, они так работают», – сказал он.

По словам Вышинского, заявление, которое опубликовала пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган, – подделка. И сделать ее было не сложно, поскольку в материалах его дела было много экспертиз, и одна из них графологическая, которая разобрала его «подчерк ну просто до закорючек».

Вышинский заявляет, что после изучения результатов этой экспертизы любой «более менее грамотный человек» может написать любую бумажку от его имени, а для компьютера и два часа не нужно.

Он добавил, что готов обсуждать это заявление, как только ему покажут оригинал.

Как известно, 15 мая 2018 года Служба безопасности Украины провела обыски в киевских офисах РИА Новости Украина и российского пропагандистского телеканала Russia Today. В тот же день был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

CБУ привела примеры антиукраинской деятельности Вышинского. Ему объявлено о подозрении в госизмене.

Сейчас Вышинский находится в Киевском следственном изоляторе.

1 июня 2018 Вышинский во время заседания суда по его делу заявил, что выходит из украинского гражданства. Он также обратился к президенту РФ Владимиру Путину за защитой. Позже он заявил, что не просил об обмене.

Адвокат Вышинского Андрей Доманский заявил, что его подзащитного нет в списках на возможный обмен осужденными с Россией, потому что он о таком обмене не просил и не признает свою вину деле о государственной измене.

28 августа суд выпустил Вышинского под личное обязательство.

7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек, в том числе Вышинского.