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Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил о готовности президента Украины Владимира Зеленского принять участие во встрече лидеров стран «нормандского формата» (Украина, Германия, Франция и Россия) в сентябре.

Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Нику Попеску в Киеве, сообщает УНИАН.

«Мы планируем в ближайшее время провести эту встречу в «нормандском формате»... по меньшей мере, президент Зеленский готов это сделать даже не в декабре, а готов это сделать в этом месяце», – сказал Пристайко.

Напомним, во время телефонного разговора Зеленский и президент РФ Владимир Путин договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в «нормандском формате»
 
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