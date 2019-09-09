Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил о готовности президента Украины Владимира Зеленского принять участие во встрече лидеров стран «нормандского формата» (Украина, Германия, Франция и Россия) в сентябре.



Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Нику Попеску в Киеве, сообщает УНИАН.

«Мы планируем в ближайшее время провести эту встречу в «нормандском формате»... по меньшей мере, президент Зеленский готов это сделать даже не в декабре, а готов это сделать в этом месяце», – сказал Пристайко.

Напомним, во время телефонного разговора Зеленский и президент РФ Владимир Путин договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в «нормандском формате»

