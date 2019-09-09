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В клинической больнице «Феофания» сейчас находятся восемь бывших пленников Кремля, которые вернулись в Украину из РФ 7 сентября в рамках взаимного освобождения удержанным.

Об этом рассказал главный врач «Феофании» Игорь Семенив во время пресс-конференции в понедельник, сообщает Укринформ.

«У нас находятся на данный момент 8 наших людей, которые поступили в субботу», - сказал главврач.

По его словам, с бывшими пленниками в больнице находятся восемь их родственников: «У кого жена, у кого дочь или другие близкие родственники».

Главврач отметил, что всем бывшим политзаключенным проведено предварительное обследование, установлены предварительные диагнозы, а сегодня планируется провести «более детально диагностический поиск».

При этом Семенов не исключил, что некоторых из этих пациентов после обследования могут перевести в другие структурные подразделения для лечения узкими специалистами.

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи и 11 политзаключенных, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров и Александр Кольченко.

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек.
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