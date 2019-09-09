Украина обеспечит освобожденных политзаключенных-крымчан Олега Сенцова и Александра Кольченко временным жильем. Об этом в интервью BBC News Украина заявил омбудсмен Людмила Денисова.

«Сейчас они в больнице, мы организовали временное жилье и для Олега, и для Кольченко. Относительно постоянного жилья - мы будем решать, президент уже поставил соответствующую задачу, ведь, безусловно, возвращаться туда (в Крым. - Ред.) нельзя», – отметила она.

Омбудсмен упомянула, в частности, и о семьях освобожденных украинцев. «Например, у Олега Сенцова есть мама, детки, которые тоже хотят быть со своим отцом. И мы вчера этот вопрос обсудили с господином Олегом, будем его решать», – подчеркнула она.



Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи и 11 политзаключенных, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров и Александр Кольченко.

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек.