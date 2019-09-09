Новый генеральный прокурор Руслан Рябошапка назвал несколько категорий резонансных дел, на которых он планирует сосредоточиться в своей работе. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

Как отметил генпрокурор, среди приоритетов - дела, связанные с расследованием преступлений, совершенных на Майдане, «и то, что было после Майдана».

Кроме того, это дела, связанные с национальной безопасностью и обороной. «Страна фактически в состоянии войны, в то же время существовала ситуация с «Укроборонпромом», - добавил он.

Рябошапка ставит для себя в приоритет «преступления», совершенные «элитой», в том числе коррупцию, возвращение в бюджет государства украденных активов.

«Это банки, которые грабились, и активы из которых выводились. Это государственные предприятия, которые грабились в последнее время. В этих делах не просто лицо должно быть осуждено, но также деньги должны быть найдены и возвращены», - сообщил он.

Генпрокурор считает, что самый важный участок - вернуть деньги.

По его словам, для этого эму нужен такой человек, как первый заместитель генпрокурора Виталий Касько, «который очень хорошо понимает, что такое международное сотрудничество, как это работает заграницей, у него есть прекрасные контакты как с представителями правоохранительных органов, так и международных организаций, которые могут нам в этом помочь».