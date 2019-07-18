Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинский из дружественных стран, а также людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах.

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный заявляет, что вчера на заседании ТКГ в Минске договорилась начать процедуру обмена удерживаемых лиц по формуле «208 на 69», то есть 208 человек освобождает Украины и 69 - подконтрольные России боевики.

Он также сообщил, что достигнутая договоренность о «хлебном перемирии» с 00.01 21 июля впервые предусматривает запрет на ведение любого огня и ответственность сторон за нарушение режима тишины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о передаче в правоохранительные органы материалов об еще одной коррупционной схеме в оборонной промышленности, с помощью которой по сомнительным контрактам на оффшорные компании были выведены почти 30 млн долларов США.

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 17,0% годовых с 19 июля.

Кабинет Министров Украины принял постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт из РФ дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа.

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает новую попытку российской власти распространить упрощенный порядок принятия гражданства РФ на украинских граждан - жителей Донецкой и Луганской областей Украины.

Зеленский сообщил, что во время телефонного разговора президент России Владимир Путин предлагал ему провести обмен пленными по формуле «всех на всех».

Украина намерена добиться проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в интервью LB.ua заявил первый помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир.

Отказавшись созвать 18 июля внеочередное заседание Верховной Рады, глава парламента Андрей Парубий самоустранился от работы на благо украинцев и проявил преступную бездеятельность, что приводит к растрате почти 700 млн гривен из государственного бюджета. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Генеральная прокуратура Украины закрыла одно из уголовных дел против пятого президента Украины Петра Порошенко.

В Министерстве иностранных дел призвали Генеральную прокуратуру и Службу безопасности Украины расследовать появление в газете изображения части территории Закарпатья в цветах флага Венгрии.

Следственный отдел Управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области открыл уголовное производство по факту публикации.

Утром 18 июля на трассе Одесса-Рени вблизи села Удобное Одесской области в результате столкновения автомобилей МАN и Volkswagen погибли водитель и трое пассажиров легковушки, среди которых ребенок.

По меньшей мере 33 человека погибли из-за поджога студии для съемки аниме в японском городе Киото.