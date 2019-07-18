Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинский из дружественных стран, а также людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах.
Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный заявляет, что вчера на заседании ТКГ в Минске договорилась начать процедуру обмена удерживаемых лиц по формуле «208 на 69», то есть 208 человек освобождает Украины и 69 - подконтрольные России боевики.
Он также сообщил, что достигнутая договоренность о «хлебном перемирии» с 00.01 21 июля впервые предусматривает запрет на ведение любого огня и ответственность сторон за нарушение режима тишины.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о передаче в правоохранительные органы материалов об еще одной коррупционной схеме в оборонной промышленности, с помощью которой по сомнительным контрактам на оффшорные компании были выведены почти 30 млн долларов США.
Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 17,0% годовых с 19 июля.
Кабинет Министров Украины принял постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт из РФ дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа.
Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает новую попытку российской власти распространить упрощенный порядок принятия гражданства РФ на украинских граждан - жителей Донецкой и Луганской областей Украины.
Зеленский сообщил, что во время телефонного разговора президент России Владимир Путин предлагал ему провести обмен пленными по формуле «всех на всех».
Украина намерена добиться проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в интервью LB.ua заявил первый помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир.
Отказавшись созвать 18 июля внеочередное заседание Верховной Рады, глава парламента Андрей Парубий самоустранился от работы на благо украинцев и проявил преступную бездеятельность, что приводит к растрате почти 700 млн гривен из государственного бюджета. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
Генеральная прокуратура Украины закрыла одно из уголовных дел против пятого президента Украины Петра Порошенко.
В Министерстве иностранных дел призвали Генеральную прокуратуру и Службу безопасности Украины расследовать появление в газете изображения части территории Закарпатья в цветах флага Венгрии.
Следственный отдел Управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области открыл уголовное производство по факту публикации.
Утром 18 июля на трассе Одесса-Рени вблизи села Удобное Одесской области в результате столкновения автомобилей МАN и Volkswagen погибли водитель и трое пассажиров легковушки, среди которых ребенок.
По меньшей мере 33 человека погибли из-за поджога студии для съемки аниме в японском городе Киото.
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