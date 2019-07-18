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Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный заявляет, что достигнутая договоренность о «хлебном перемирии» с 00.01 21 июля впервые предусматривает запрет на ведение любого огня и ответственность сторон за нарушение режима тишины. Об этом он сообщил на брифинге в Киеве, передает УНИАН.

«Накануне этих переговоров шла речь о так называемом «хлебном перемирии». Достигнуты договоренности о том, что с 00.01 21 июля начинается бессрочный запрет на обстрел», - сказал Бессмертный.

Он подчеркнул, что «впервые в документе, в заявлении отмечается, что запрещается любое ведения огня. В заявлении отмечено об ответственности лиц за открытие огня, а также предусмотрено публичное заявление сторон о прекращении огня, то есть, по сути, стороны публично берут на себя обязанность не вести огонь в течение неопределенного периода».

По словам Бессмертного, позиция украинской стороны заключается в том, что период прекращения огня на Донбассе должен длиться как можно дольше, а, возможно, и всегда.

Напомним, 17 июля Трехсторонняя контактная группа договорилась о бессрочном прекращении огня в ночь с 21 на 22 июля по киевскому времени.
ForUm

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