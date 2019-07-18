Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинский из дружественных стран, а также людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах, сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Офис президента Украины с грустью и негодованием встретил известие о продлении ареста 24 украинских моряков, а также подписание президентом Российской Федерации указа об упрощенном порядке предоставления украинцам российского гражданства», – говорится в сообщении.

В ОП уверены, что данный указ направлен на украинских граждан, которые вынуждены проживать на временно оккупированных территориях. «Мы считаем, что этот шаг создает дополнительные препятствия на пути к деэскалации конфликта и реинтеграции Донбасса, приверженность к которым руководство России неоднократно декларировало.

«Со своей стороны президент Украины поручает МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинский из дружественных нам стран, стремящихся присоединиться к развитию своей исторической родины. Также Владимир Зеленский поручает разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах», – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, президент России Владимир Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донецкой и Луганской областей.