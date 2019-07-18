Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный заявляет, что вчера на заседании ТКГ в Минске договорилась начать процедуру обмена удерживаемых лиц по формуле «208 на 69», то есть 208 человек освобождает Украины и 69 - подконтрольные России боевики.



Об этом Безсмертный сообщил на брифинге в Киеве, передает УНИАН.

«Самое важное – это то, что достигнуты договоренности относительно начала процедуры обмена военнопленными, незаконно удерживаемыми, осужденными лицами в соотношении 208 на 69», - заявил он.

По словам Безсмертного, украинская сторона вчера была готова начать эту процедуру. «Мы могли даже сегодня сделать этот обмен», - сказал он. Как заметил Безсмертный, предложение Украины было поддержано даже представителями ОРДО и ОРЛО, но против этого возразил Кремль.

«В конце концов договорились проводить процедуру «правовой чистки» (для обмена удерживаемых лиц. – Ред.). К этим 208 и 69 относятся лица с разной категорией «правовой очистки». Где-то это будет несколько дней, где-то это будет несколько недель, а по кому-то это будет несколько возможно месяцев, но эта процедура запущена», - отметил Безсмертный.



Напомним, 17 июля в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе боевики подтвердили нахождение 69 украинских заложников на Донбассе и запросили от Украины освобождение 208 человек.