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Утром 18 июля на трассе Одесса-Рени вблизи села Удобное Одесской области в результате столкновения автомобилей МАN и Volkswagen погибли водитель и трое пассажиров легковушки, среди которых ребенок, сообщает пресс-служба областной полиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Устанавливаются полные обстоятельства трагедии и личности погибших.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
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