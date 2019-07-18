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В Министерстве иностранных дел призвали Генеральную прокуратуру и Службу безопасности Украины расследовать появление в газете изображения части территории Закарпатья в цветах флага Венгрии. Об этом заместитель министра иностранных дел Егор Божок сообщил в Twitter.

«На передовице газеты «Карпаталія» ОО «Общество венгерской культуры Закарпатья» под лозунгом «Венгр, вставай!» проиллюстрирована принадлежность Венгрии ряда территорий Украины. Сепаратизм!» - написал он.

Божок призвал Генеральную прокуратуру Украины и СБУ инициировать по данному факту производство, подчеркнув, что уже подписал соответствующие письма.
ForUm

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