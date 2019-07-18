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Украина намерена добиться проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в интервью LB.ua заявил первый помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир.

«Мы хотим выйти на нормальный переговорный процесс с Россией. Для этого нужно сделать первый шаг. Должен быть мир. Любая война заканчивается переговорами. Но без потери территорий с нашей стороны! Много уже говорилось о прекращении стрельбы, отводе войск, но главное - нужно начать говорить. Мы ищем возможность сейчас выйти на разговор на равных», - отметил он.

По его словам, Путин демонстрирует, что «никому ничего не должен», однако у Киева все равно есть уверенность, что Зеленский «добьется этих переговоров». «Может, он (мир с Украиной. - Ред.) лично Путину не нужен. Но он думает тоже, наверное, о своей стране, и хотел бы выйти из этой ситуации с гордо поднятой головой», - подчеркнул Шефир.

«Мы показываем свои шаги — развели войска в Станице Луганской, хотим построить мост, возобновили Минский процесс. Всеми своими действиями, а также во время выступлений президент говорит, что готов к переговорам. Не так просто, чтобы Россия ответила, но, думаю, что еще несколько шагов, и мы придём к диалогу. У меня есть внутренняя уверенность», — подчеркнул он.

Напомним, 11 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Путиным. Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков.
ForUm

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