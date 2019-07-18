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В результате предполагаемого поджога известной анимационной студии Kyoto anime studio в Японии погибли по меньшей мере 33 человека, десятки людей пострадали.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на The Japan Times, подозреваемый, 41-летний мужчина, также пострадал и был госпитализирован.

В полиции заявили, что причины возникновения пожара в студии расследуются.  Предполагается, что подозреваемый разлил в помещении студии некую жидкость и поджог ее. Со слов свидетелей, он кричал сотрудникам студии «Умрите!».

Правоохранители также нашли на месте инцидента ножи. О мотивах преступника точной информации нет. В момент возникновения пожара в студии работали около 70 человек. Спасатели находят в здании тела погибших, число жертв может возрасти.

Студия Kyoto anime studio также известна как KyoAni выпустила ряд популярных во всем мире аниме. Среди них – AIR, Kanon, Clannad, Меланхолия Харухи Судзумии и K-On!.

Ранее сообщалось о 24 погибших.
ForUm

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