Президент Украины Владимир Зеленский заявил о передаче в правоохранительные органы материалов об еще одной коррупционной схеме в оборонной промышленности, с помощью которой по сомнительным контрактам на оффшорные компании были выведены почти 30 млн долларов США.

Об этом он сообщил во время заседания Национального совета по вопросам антикоррупционной политики в Киеве, сообщает УНИАН.

«Коррупция у нас процветает и в очень огромных масштабах. Вы слышали нашумевшую историю с коррупцией в государственном концерне «Укроборонпром». На днях мы передали в правоохранительные органы еще одну коррупционную схему в сфере оборонной промышленности», - заявил он. «Как оказалось, в течение 5 лет деятельности предыдущей власти спецэкспортеры лишь по нескольким сомнительным контрактам перечислили почти 30 млн долларов США на счета оффшорных компаний за якобы предоставленные услуги», - добавил президент.



Напомним, 25 февраля журналисты программы «Наші гроші» обнародовали расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В Укроборонпроме назвали обнародованную информацию некорректной и манипулятивной.

4 марта Президент уволил Гладковского.

В тот же день журналисты Bihus.info обнародовали новую часть расследования, в которой рассказали, каким образом гендиректор Укроборонпрома Павел Букин и Олег Гладковский причастны к схемам с заработками на завышенных ценах на запчастях для самолетов Ан-26.

В свою очередь в «Укроборонпроме» заявили, что данная информация имеет признаки манипуляций и является «проявлением заангажированной журналистики».

Президент инициировал проведение международного аудита Укроборонпрома.

11 марта журналисты проекта Bihus.Info в очередной части журналистского расследования сообщили, что правоохранители получали тысячи долларов взяток, чтобы закрыть уголовные производства о коррупции в сфере обороны, в том числе по выводу компании «Оптимумспецдеталь» из перечня фирм, имеющих признаки фиктивности. Среди остальных фигурантов, журналисты указали на следователя киевского управления СБУ Дмитрия Москаленко, который якобы за взятки обещал «закрывать» претензии со стороны контрразведки.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по материалам журналистского расследования.