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Генеральная прокуратура Украины закрыла одно из уголовных дел против пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов, подавший заявление.

По его словам, дело касалось захвата украинских моряков в плен возле Керченского пролива.

«Луценко в нарушение УПК закрыл одно из уголовных производств следователей ГБР о государственной измене Порошенко, который, рискуя обороноспособностью и национальной безопасностью Украины, пожертвовал украинскими моряками и ввел с целью сохранения власти военное положение», - написал он.

Портнов пообещал обжаловать это решение в суде.

Как сообщал ForUm, в мае следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможном совершении должностными лицами, которые занимают особо ответственное положение в органах государственной власти Украины, уголовных преступлений, предусмотренных ст. 109 УК (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 111 УК (государственная измена) и 426-1 УК (превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий).

Речь шла о событиях 25 ноября 2018, связанных с осуществлением перехода корабельной группой ВМС ВС Украины из Черного в Азовское моря в районе Керченского пролива.
 
ForUm

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