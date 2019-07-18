Министерство внутренних дел Украины решительно осуждает новую попытку российской власти распространить упрощенный порядок принятия гражданства РФ на украинских граждан - жителей Донецкой и Луганской областей Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

«Действия российской стороны являются нескрываемым вмешательством во внутренние дела Украины как независимого и суверенного государства, серьезной угрозой безопасности на всем европейском континенте. Симптоматично, что эта провокация сделана в ответ на инициативы украинской стороны по деэскалации ситуации. Несмотря на многочисленные заявления о стремлении скорейшего установления мира, Кремль своими действиями демонстрирует откровенные намерения продолжать гибридную войну против Украины», – говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что кремлевские указы о «паспортизации» не будут признаваться украинской стороной.

МИД Украины категорически требует от российской стороны безотлагательно отменить все агрессивные решения в отношении Украины и устранить их негативные последствия. «На фоне указанных действий Кремля МИД уже подготовило на рассмотрение СНБО Украины перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины в соответствии с международным правом и законодательством Украины», – подчеркивается в заявлении.

«Требуем от России прекратить торпедировать мирные усилия в нормандской формате и в Минском процессе и начать выполнять взятые на себя обязательства. Ожидаем от наших международных партнеров непризнания этих русских документов и любых сделок, усиления индивидуальных и секторальных санкций как единого международного инструмента принуждения Кремля к миру», – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, президент России Владимир Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донецкой и Луганской областей.