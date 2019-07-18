Вчера, 17 июля, Кабинет Министров Украины принял постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт из РФ дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель президента в правительстве Андрей Герус.

Он пояснил, что специальная пошлина на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, будет составлять 3,75% с 1 августа 2019 и 4,0% с 1 октября 2019, а специальная пошлина на поставки сжиженного газа будет составлять 1,75% с 1 августа и 3,0% с 1 октября.

«Соответствующие пошлины снимут сверхрыночную маржу трейдера импортера, которая возникала по причине логистики (дизельпровод) и других факторов. Если типичная рыночная маржа в крупном опте составляет 10-12 долл./т, то на поставках трубопроводным транспортом такая маржа составляла 35-40 долл/т», – подчеркнул Герус.

Таким образом, по его словам, маржа трейдера будет приведена к обычным рыночным уровням и соответствующее решение никак не повлияет на розничные цены на АЗС. «Все трейдеры будут в равных условиях. Повышать цены у одного отдельного импортера возможности не будет, потому сразу будет идти конкурентное замещение ресурса из альтернативных источников: Беларусь, страны ЕС (Литва, Польша), поставки морем и тому подобное. Такое решение это что-то вроде windfall tax», – отметил Герус.

Он прогнозирует, что таким образом украинский бюджет дополнительно получит около 2 млрд грн в год. «По моему мнению, эти средства необходимо направить на расширение программы субсидий для малообеспеченных слоев населения. По состоянию на январь 2018 года 6,9 млн домохозяйств пользовались субсидиями. Однако в силу различных решений/событий на январь 2019 года количество субсидиантов было уменьшен до 3,6 тыс. домохозяйств. Это вылилось в снижение платежной дисциплины, увеличение долгов за жилищно-коммунальные услуги. По моему мнению, дополнительно минимум 1-1,5 млн необеспеченных домохозяйств обоснованно имеют право на субсидии, поэтому мы сейчас разрабатываем соответствующие изменения в правила получения субсидий», – подчеркнул Герус.

При этом он отметил, что сегодня на рынке нефтепродуктов наблюдается профицит ресурса и есть основания для еще некоторого снижения розничных цен.

Напомним, 15 мая Кабмин принял решение о вводе с 1 августа специальной пошлины на все товары происхождением из Российской Федерации.