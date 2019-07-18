Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 17,0% годовых с 19 июля, сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что регулятор продолжает цикл смягчения монетарной политики, поскольку видит тенденцию замедления инфляции до цели 5%.

«Базовый сценарий Национального банка предполагает дальнейшее снижение учетной ставки до 8% в течение следующих лет при условии устойчивого снижения инфляции до цели 5%», – говорится в сообщении.

По прогнозу НБУ, наиболее резкое снижение ставки ожидается в течение 2020 года вместе с возвращением инфляции до целевого диапазона и улучшением инфляционных ожиданий.

«Реализация ряда проинфляционных рисков как внутреннего, так и внешнего происхождения, может вызвать более медленное снижение процентной ставки до 8%. В то же время увеличение спроса нерезидентов на гривневые ОВГЗ и соответствующее укрепление обменного курса создаст возможности для более быстрого снижения учетной ставки по сравнению с базовым сценарием», – подытожили в Нацбанке.

Напомним, 6 июня правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 17,5% годовых.