Отказавшись созвать 18 июля внеочередное заседание Верховной Рады, глава парламента Андрей Парубий самоустранился от работы на благо украинцев и проявил преступную бездеятельность, что приводит к растрате почти 700 млн гривен из государственного бюджета. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Вы устраиваете себе почти двухмесячные каникулы до начала первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва. Хочу напомнить Вам и другим народным депутатам Украины, что один день (!) работы парламента стоит налогоплательщикам 13,3 млн грн. Отказом в созыве внеочередного заседания Верховной Рады Украины Вы не просто самоустранились от работы на благо Украины и украинцев, но и проявляете преступное бездействие, что приводит к растрате почти 700 млн гривен из государственного бюджета», - отметил он.

Глава государства напомнил, что, согласно статье 90 Конституции Украины, полномочия парламента прекращаются в день открытия первого заседания Верховной Рады нового созыва. Кроме того, в письме, которое 18 июля президент направил Парубию, указано, что, согласно календарному плану, десятая сессия длится до 19 июля 2019 года. И это председатель ВРУ объявлял на пленарном заседании 12 июля.

«То есть до 19 июля 2019 по мотивированному требованию лиц, определенных Конституцией Украины, во время очередной десятой сессии Верховной Рады Украины восьмого созыва председателем Верховной Рады Украины созывается внеочередное пленарное заседание», - говорится в тексте документа.

«Досадно, что люди, которые постоянно выставляют себя напоказ как исключительных профессионалов и поборников интересов украинского народа, не могут найти в себе силы собраться на один день и исправить собственные ошибки и принять сверхважные законы по вопросам деятельности Высшего антикоррупционного суда Украины, отсрочки ответственности владельцев автомобилей с европейской регистрацией, возвращению нормы о незаконном обогащении, которую по вашей же вине отменил Конституционный суд Украины», - подчеркнул Президент.

В то же время глава государства отметил, что не удивлен отказом Парубия, поскольку считает, что работоспособность не является сильной чертой парламента нынешнего созыва.

«К сожалению, нынешний парламент в представлении народа Украины ассоциируется прежде всего с отсутствием коалиции, кнопкодавством, пустым залом при принятии законов, восемнадцатиразовым голосованием за законопроекты и другими грубыми нарушениями регламента», - отметил Президент и добавил, что это будет изменено 21 июля.

Напомним, президент инициировал внеочередное заседание Верховной Рады на 18 июля.

В свою очередь председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что проводить внеочередное заседание парламента невозможно, можно провести только внеочередную сессию.