Конституционный суд Украины признал конституционным закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов в Украине и запрете пропаганды их символики».

Также КС признал конституционной языковую статью закона «Об образовании».

Министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер согласовал экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США, сообщили в пресс-службе министерства юстиции Австрии.

В Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Святошинский райсуд Киева отпустил под домашний арест одного из экс-беркутовцев, подозреваемых в расстреле активистов Евромайдана, Сергея Тамтуру под домашний арест.

Офис президента рассматривает возможность проведения досрочных местных выборов. Об этом заявил парламентский представитель президента Владимира Зеленского Руслан Стефанчук.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка заявляет о планах созвать на 18 июля внеочередное заседание Верховной Рады.

Вице-премьер Италии и глава МВД Маттео Сальвини заявил, что его хотела убить «украинская группа».

Апелляционный суд Амстердама нуждается в дополнительной информации от сторон в деле возвращения «скифского золота» из музеев Крыма, которое находилось в музее Алларда Пирсона на время аннексии полуострова.

Заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко заявил, что в течение месяца Украина и Россия обменяют определенное количество удерживаемых лиц.

Государственная таможенная служба получила регистрацию как юридическое лицо в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций.

Сегодня, 16 июля, около 19:30 в городе Первомайск в боксе предприятия по улице Гвардейская охранники нашли тело 56-летнего директора, кандидата в народные депутаты Украины с огнестрельным ранением.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с партнерами из США прекратили деятельность мощной хакерской группировки.

Представители ВО «Свобода», «Национального корпуса», «Национальных дружин» и «Правого сектора» провели акцию протеста возле здания Конституционного суда Украины, где в закрытой части пленарного заседания Палаты КСУ продолжается рассмотрение дела по конституционному представлению 46 народных депутатов относительно закона «Об осуждении коммунистического и национал социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики».