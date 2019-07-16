Заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко заявил, что в течение месяца Украина и Россия обменяют определенное количество удерживаемых лиц.



Об этом Пристайко заявил на брифинге в Киеве по результатам встречи советников лидеров нормандской четверки (Украина, Германия, Франция и Россия), которая состоялась 12 июля в Париже, сообщает УНИАН.

«В течение месяца договорились совершить обмен определенного количества, как мы назвали, наших пленников. Президент Зеленский говорил «10 на 10», «15 на 15». В принципе, мы не замыкаемся вокруг количества людей, наша задача – сейчас обменять, практически получить наших людей обратно и разблокировать тот процесс «всех на всех», который до этого времени заблокирован», - заявил он.

«Мы встречаемся на уровне советников президентов и глав государств. Непосредственно переговоры в этом формате по поводу конкретных людей не ведутся, для этого есть уполномоченные группы», - добавил Пристайко.

Он напомнил, что сегодня украинский омбудсмен Людмила Денисова находится в Москве, где ведет разговор о конкретных фамилиях людей, которых планируют обменять. Также Пристайко отметил, что ведется параллельный трек переговоров относительно обмена удерживаемыми лицами в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

«Я стараюсь не вмешиваться в работу этих команд, потому что это чувствительная тема, это персональные истории каждого человека. Задача советников глав государств и правительств – сдвинуть ее «с мертвой точки», в которой она сейчас находится», - добавил заместитель руководителя Офиса президента.



Напомним, 15 июля замминистра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что вопрос о возможном обмене 24 военнопленных украинских моряков обсуждается с украинской стороной.