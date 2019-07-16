Апелляционный суд Амстердама нуждается в дополнительной информации от сторон в деле возвращения «скифского золота» из музеев Крыма, которое находилось в музее Алларда Пирсона на время аннексии полуострова.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на сообщение суда.

«Стороны представили свои мнения с пояснениями и позициями экспертов, но Апелляционный суд, тем не менее, нуждается в дополнительной информации», - говорится в сообщении суда.

Суд дал сторонам два месяца на предоставление дополнительной информации.

«Затем суд продолжит рассмотрение дела. Окончательное решение можно ожидать через 6-9 месяцев», - сообщили в суде.

14 декабря 2016 года суд Амстердама решил вернуть Украине скифское золото, которое на время аннексии Крыма находилось на экспозиции в голландском музее.

Еще до вердикта обе стороны заявляли о намерении обжаловать решение, если оно будет не в их пользу.

Суд также постановил, что Украина должна компенсировать расходы на хранение коллекции музея Алларда Пирсона в Амстердаме.

В январе 2017 года крымские музеи начали процесс обжалования решения суда Амстердама.

Пока длится судебная волокита, «скифское золото» хранится в музее Алларда Пирсона.

Напомним, Апелляционный суд Амстердама (Нидерланды) начал рассматривать апелляцию музеев аннексированного Россией Крыма решения о возвращении Украине коллекции «скифского золота».

14 декабря 2016 года окружной суд Амстердама принял решение о возвращении скифского золота Украине.

Экспонаты крымских музеев использовались для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», которая с февраля по август 2014 года проходила в Музее Алларда Пирсона.

В числе музеев, чьи экспонаты сейчас находятся в Амстердаме, - Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник «Херсонес Таврический». Экспонаты Киевского музея, которые также были представлены на выставке, в сентябре были возвращены Украине.

В начале 2017 музеи Крыма подали в окружной суд Амстердама апелляционную жалобу на ранее принятое им решение вернуть Украине коллекцию скифского золота, состоящую из более 2 тыс. предметов со страховой оценочной стоимостью около $2 млн.