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Государственная таможенная служба получила регистрацию как юридическое лицо в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

«Когда заходишь в реестр и радуешься. Сегодня Максим Нефьодов зарегистрировал Государственную таможенную службу», – написала она.

Напомним, 5 июля Кабинет Министров Украины назначил Максима Нефедова - победителя соответствующего кадрового конкурса - председателем Государственной таможенной службы.
ForUm

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