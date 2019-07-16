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Сегодня, 16 июля, около 19:30 в городе Первомайск в боксе предприятия по улице Гвардейская охранники нашли тело 56-летнего директора, кандидата в народные депутаты Украины с огнестрельным ранением, сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа во главе с начальником Первомайского отдела полиции Андреем Гарастюк.

Главная версия - самоубийство. Рядом с телом погибшего находилась охотничье ружье. Предварительно известно, что кандидат в нардепы выстрелил себе в область груди.

По данному факту начато уголовное производство по признакам части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, как того требует процедура в подобных случаях. Продолжаются первоочередные следственные действия. Все обстоятельства трагедии и ее причины устанавливаются.

По данным СМИ, речь идет о кандидате в нардепы от «Оппозицонного блока» Василие Мосякине.

 

 
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