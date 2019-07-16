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Конституционный суд Украины признал конституционным закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов в Украине и запрете пропаганды их символики».

Как сообщает УНИАН со ссылкой на источник в суде, такое решение было принято сегодня после заседания в закрытом режиме.

В мае 2017 года 46 народных депутатов Украины, в основном из фракции «Оппозиционный блок», обратились с представлением в Конституционный суд признать неконституционным закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов в Украине и запрет пропаганды их символики».

Напомним, Верховная Рада в апреле 2015 года приняла правительственный законопроект об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, запретила их пропаганду и символику. Согласно закону, символика и пропаганда нацизма, национал-социализма, их ценностей, любая деятельность нацистских, фашистских группировок в Украине запрещаются.


 
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