Сегодня, 16 июля, Конституционный суд признал конституционной языковую статью закона «Об образовании». Об этом на своей странице в Facebook сообщила министр образования Лилия Гриневич.
«Языковая статья закона Украины «Об образовании» признана конституционной», - написала Гриневич, сославшись на «надежные источники, которым можно доверять».
Напомним, 5 сентября 2017 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «Об образовании» (регистрационный номер 3491-д), которым ввела 12-летнее среднее обучение.
4 октября 2018 года Конституционный суд начал рассмотрение представления 48 народных депутатов относительно конституционности статьи 7 закона «Об образовании».
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