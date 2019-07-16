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Представители ВО «Свобода», «Национального корпуса», «Национальных дружин» и «Правого сектора» проводят акцию протеста возле здания Конституционного суда Украины, где в закрытой части пленарного заседания Палаты КСУ продолжается рассмотрение дела по конституционному представлению 46 народных депутатов относительно закона «Об осуждении коммунистического и национал социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики».

Возле здания суда находятся несколько десятков националистов, сообщает УНИАН.

Они разместили на ограде суда плакаты с надписями: «Слава Конституційному суду УРСР!», «Суддя, а ти зберіг свій партквиток?» и тому подобное. Участники акции повязали пионерские галстуки, чтобы «все почувствовали, что такое отмена декоммунизации», а затем сняли их в поддержку декоммунизации и повесили на ограждение суда.

Представители «Правого сектора» стоят отдельно, но поддерживают основные лозунги националистов и также требуют снять с рассмотрения КСУ этот вопрос.

Параллельно против отмены декоммунизации другой митинг проводит фонд «Повернись живим», который анонсировал акцию без партийной символики и в то же время раздал своим сторонникам «пионерские галстуки».

В настоящее время ситуация спокойная. За порядком следят нацгвардейцы, патрульные полицейские и Полиция диалога.

Сегодня КСУ продолжает в закрытом режиме рассмотрение дела по конституционному представлению 46 народных депутатов относительно соответствия Конституции закона «Об осуждении коммунистического и национал социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики» (так называемый закон о декоммунизации).
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