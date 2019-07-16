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Вице-премьер Италии и глава МВД Маттео Сальвини заявил, что его хотела убить «украинская группа».

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Аnsa.

«Это была одна из многих угроз смерти, которые поступали мне каждый день. Спецслужбы говорили об украинской группе, которая пыталась меня убить. Я рад, что это помогло раскрыть сумасшедший арсенал оружия)», - заявил Сальвини, говоря о спецоперации итальянских полицейских против членов правой группы.

«Я думаю, что я никогда не делал ничего плохого украинцам...Я не знаю ни одного неонациста. И я счастлив, когда они ловят неонацистов, прокомунистов или кого-нибудь еще», - добавил он.

Напомним, на севере Италии во время обысков у членов ультраправых группировок изъяли арсенал оружия, в том числе ракету класса «воздух-воздух».

Были задержаны три человека, которые могли участвовать в боевых действиях на Донбассе, или иметь связи с пророссийскими сепаратистами.

 
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