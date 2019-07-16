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Заместитель руководителя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка заявляет о планах созвать на 18 июля внеочередное заседание Верховной Рады. Об этом он сказал во время форума «Установление справедливости - повестка дня для будущего парламента», сообщает УНИАН.

«Сейчас мы планируем уже в четверг созвать внеочередную сессию парламента. Мы будем требовать от парламента принять законодательство, которое даст работать эффективно Высшему антикоррупционному суду. Мы будем требовать от парламента принять закон о незаконном обогащении», - заявил Рябошапка.

Кроме того, по его словам, есть еще несколько инициатив, которые необходимо принять еще этим составом парламента. «Очевидно, что у людей в головах уже выборы. Но они должны выполнить свой долг до конца. Перед страной, перед нами», - сказал Рябошапка.

 
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