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Министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер согласовал экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США, сообщили в пресс-службе министерства юстиции Австрии, передает DW.

Такое решение принято после консультаций с министерством иностранных дел страны с учетом интересов и международных правовых обязательств Австрии. Вопрос экстрадиционного ареста и последующей доставки Фирташа в Соединенные Штаты в настоящее время решает Земельный суд Вены.

В то же время, как сообщает австрийский общественный вещатель ORF, Фирташ пока останется в Австрии. Адвокаты олигарха подали ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции. Пока суд не примет решение по этому ходатайству, выдача США будет отложена.

Напомним, 25 июня Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США.

Фирташа задержали в Австрии 12 марта 2014 года по запросу Министерства юстиции США. Ведомство обвиняло украинского олигарха в даче взятки в сумме 18,5 млн долларов, чтобы получить разрешение на добывание титанового сырья в Индии. Готовую продукцию затем планировали продавать в США.

Суд в Австрии почти сразу освободил Фирташа под залог в 125 млн евро с условием, что он не будет выезжать из страны. С тех пор украинский олигарх ждет решения по делу о его экстрадиции в США.
ForUm

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