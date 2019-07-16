также в разделеВыборы
Очередной скандал в региональной ЗЕ-команде: кандидатам в нардепы запретили встречаться с избирателями 58
Полиция возбудила уголовное дело за подкуп избирателей Игорем Кононенко 44
ЦИК зарегистрировала 1,7 тысячи наблюдателей на выборах в ВР 18
На Закарпатье голоса избирателей скупали по 1500 гривен 25
ID-паспорта будут выдавать накануне и в день выборов 13
Избирательный скандал в Одессе: кандидат от Зе по Приморскому району оказался техническим кандидатом нардепа Кивалова 41
Кононенко пытается с помощью вандализма переломить ход кампании на 94 округе 227
Полиция перешла на усиленный режим службы 38
Криминальный авторитет порошенковец Олег Недава вовлекает бизнес в скупку голосов на 47 округе 123
Сегодня последний день для смены места голосования на выборах в ВР 36
Герега отрицает свою причастность к нападению на кандидата в нардепы 41
ЦИК показала настоящее фото кандидата в депутаты Дарта Вейдера 127
В Хмельницкой области напали с ножом на кандидата в депутаты 172
Почти 200 тысяч украинцев сменили место голосования на выборах 35
ЦИК впервые обнародовала фото всех мажоритарщиков 662
Что скрывают украинские СМИ: Вскрылась правда о бандитском прошлом Кернеса и Труханова 1311
ЦИК отказалась регистрировать 17 наблюдателей ОБСЕ – россиян 32
Савицкий: Руслан Плохой готовит иски на ряд центральных СМИ 85

Офис президента рассматривает возможность проведения досрочных местных выборов. Об этом в эфире программы Свобода слова на канале ICTV заявил парламентский представитель президента Владимира Зеленского Руслан Стефанчук, сообщает LIGA.net.

По его словам, пока нет консенсуса о том, когда лучше всего их проводить - и проводить ли досрочно вообще.

«Будет это осуществлено следующей осенью или это может быть осуществлено еще и до этого: мы рассматриваем разные варианты, как наиболее эффективно перезагрузить всю систему, что касается отношений власть/человек», - сказал он.

Стефанчук уверяет, что Зеленский шел в политику «с четким пониманием того, что нас не интересует вопрос смены лиц в действующей системе власти».

«Если ты бросишь свежий огурец в бочку с прокисшими огурцами, он станет прокисшим огурцом», - художественно пояснил свою мысль представитель президента в Раде.

Напомним, 21 мая президент подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето/осень
5504 грн.
81
Теги