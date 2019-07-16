Офис президента рассматривает возможность проведения досрочных местных выборов. Об этом в эфире программы Свобода слова на канале ICTV заявил парламентский представитель президента Владимира Зеленского Руслан Стефанчук, сообщает LIGA.net.

По его словам, пока нет консенсуса о том, когда лучше всего их проводить - и проводить ли досрочно вообще.

«Будет это осуществлено следующей осенью или это может быть осуществлено еще и до этого: мы рассматриваем разные варианты, как наиболее эффективно перезагрузить всю систему, что касается отношений власть/человек», - сказал он.

Стефанчук уверяет, что Зеленский шел в политику «с четким пониманием того, что нас не интересует вопрос смены лиц в действующей системе власти».

«Если ты бросишь свежий огурец в бочку с прокисшими огурцами, он станет прокисшим огурцом», - художественно пояснил свою мысль представитель президента в Раде.

Напомним, 21 мая президент подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.