Святошинский райсуд Киева отпустил под домашний арест одного из экс-беркутовцев, подозреваемых в расстреле активистов Евромайдана, Сергея Тамтуру под домашний арест.

Такое решение вынесла коллегия во главе с судьей Сергеем Дячуком, сообщает «Украинская правда».

«Суд считает необходимым заменить ранее избранную в отношении обвиняемого Тамтуры меру пресечения в виде заключения под стражу на более мягкую – круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля», - заявил судья.

Тамтура будет находиться под домашним арестом до 16 сентября. Экс-беркутовца освободили в зале суда.

Четырем другим подозреваемым экс-беркутовцам – Павлу Аброськину, Сергею Зинченко, Александру Маринченко и Олегу Янишевскому – суд продлил содержание под стражей на 60 суток, до 14 сентября.

Такое решение Дячука присутствующие в зале суда встретили криками «Вы их будете по очереди выпускать?» и «Беркута – позор государства!».

Напомним, в феврале и июле 2015 года правоохранители задержали бывших бойцов спецроты «Беркута» Тамтуру, Маринченко и Янишевского.

В марте-апреле 2014 года были арестованы экс-сотрудники спецроты Зинченко и Аброськин.

16 февраля 2016 года суд объединил в одно производства дела против всех 5 задержанных экс-беркутовцев.