Украина готовится отказаться от соблюдения Минских соглашений в случае, если Германия, Франция и другие государства добьются снятия санкционного давления с РФ в Совете Европы. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

Европейский Союз не планирует вводить новые санкции против РФ из-за решения Российской Федерации раздавать российские паспорта жителям Донбасса.

Верховная Рада на этой пленарной неделе планирует рассмотреть постановление о назначении инаугурации президента. Об этом заявил спикер Андрей Парубий во время заседания согласительного совета.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что решение о проведении инаугурации и вступлении в должность нового президента зависит от Верховной Рады Украины, но он поддерживает скорейшее вступления Владимира Зеленского в должность.

Оболонский районный суд выписал штраф в размере 850 грн новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому за демонстрацию бюллетеня во время голосования во втором туре выборов 21 апреля.

На улице Институтской в Киеве начали снимать брусчатку для строительства мемориала Героям Небесной сотни. Это ставит под угрозу завершение проведения следственных экспериментов в расследовании расстрелов в 2014 году.

В ГПУ заявили, что следователи и прокуроры не давали разрешение и не согласовывали проведение каких-либо строительных или подготовительных работ на улице Институтской в центре Киева.

Позже Музей Революции достоинства пообещал не продолжать строительство без согласования с ГПУ.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал «сюрпризы» в ответ на решение России об упрощении предоставления российского гражданства украинцам.

Генеральной прокуратурой Украины внесены сведения в ЕРДР и начато досудебное расследование по факту возможного вмешательства в деятельность судей высшими должностными лицами государства во время заседания СНБО 18 апреля 2019.

Полиция Харькова взяла под круглосуточную охрану волонтерскую палатку в центре города.

В селе Яцковичи неизвестные бросили гранату в дом 57-летнего депутата районного совета, который работает в лесничестве.

Госсекретарь США Майк Помпео не поехал в Москву в понедельник, как ранее планировалось, однако проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Сочи во вторник, 14 мая, сообщают западные СМИ со ссылкой на информацию из американского госдепартамента.