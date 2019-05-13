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Украина готовится отказаться от соблюдения Минских соглашений в случае, если Германия, Франция и другие государства добьются снятия санкционного давления с РФ в Совете Европы.

Об этом заявил в Брюсселе министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает «Европейская правда».

Климкин отметил, что на встречах в воскресенье вечером и в понедельник уже сообщил об этом коллегам-министрам из европейских государств.

«Если вы пойдете (на снятие санкционного давления), как хотят несколько стран, я в тот же день выйду и скажу, что «Минска» у нас теперь нет, и его убила не только Россия, его убили также вы», - рассказал он.

Министр отметил, что, несмотря на отсутствие прямой связи между «Минском» и санкционным давлением на РФ в Совете Европы, у Украины есть основания для такого шага. «Если сейчас, после того как Россия начала выдавать паспорта (жителям оккупированной территории Донбасса), вы пойдете на шаги навстречу России - тогда тотально разрушается вообще вся логика того, что мы до сих пор делали», - пояснил он.

Главным лоббистом снятия санкционного давления является Германия, которую поддерживают французы и ряд других государств. Климкин подтвердил, что сконцентрировался на переговорах с ними.

«Немцы это услышали, и французы это услышали, и голландцы. Согласились? Спросите у них. Но с немецким министром мы отдельно очень долго это обсуждали сегодня», - сказал Климкин.

Напомним, Европейский Союз не планирует вводить новые санкции против РФ из-за решения Российской Федерации раздавать российские паспорта жителям Донбасса.
ForUm

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