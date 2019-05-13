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На улице Институтской в Киеве начали снимать брусчатку для строительства мемориала Героям Небесной сотни. Это ставит под угрозу завершение проведения следственных экспериментов в расследовании расстрелов в 2014 году, сообщает Громадське.

Начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк сообщил, что следователь и прокурор не согласовывали начало работ, ведь следственные эксперименты до сих пор продолжаются и должны длиться не менее 2 недель.

«Стало известно от музейщиков, что такое разрешение дала заместитель Генерального прокурора Стрижевская Анжела. Самого письма мы не видели, и предоставлено оно без ведома следователя и прокурора, незаконно с признаками вмешательства в деятельность следователя и прокурора», - отметил Горбатюк.

Он добавил, что в настоящее время готовит письма к застройщику о приостановке работ до завершения следственных действий.

Адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская сообщила, что уже сняли брусчатку непосредственно с места, которое ранее было установлено как место ранения одного из протестующих. В этом деле следственный эксперимент не завершен, и такое вмешательство делает его проведение невозможным.
ForUm

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