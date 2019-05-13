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В Музее Революции достоинства пообещали не проводить строительные работы без согласования со следователями Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины. Об этом это заявил начальник Управления спецрасследований Главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк, сообщает УНИАН.

По его словам, он получил письмо от руководства музея в ответ на свое обращение относительно невозможности осуществления строительных работ в месте проведения следственных экспериментов.

В этом письме руководство музея заверило, что не будет проводить никаких строительных работ без согласования со следователями, а также предложило провести круглый стол с участием представителей Управления спецрасследований и адвокатов потерпевших.

«Однако о разрушенной мостовой они почему-то ничего не сказали. А относительно круглого стола, то я готов хоть сейчас принять участие, однако они хотят пригласить еще и адвокатов, а их труднее собрать, потому что они постоянно в судебных заседаниях», - сказал Горбатюк.
Как ранее сообщал ForUm, 13 мая на улице Институтской в Киеве начали снимать брусчатку для строительства мемориала Героям Небесной сотни. 

В ГПУ заявили, что следователи и прокуроры не давали разрешение и не согласовывали проведение каких-либо строительных или подготовительных работ на улице Институтской в центре Киева.

 
ForUm

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