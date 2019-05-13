Верховная Рада на этой пленарной неделе планирует рассмотреть постановление о назначении инаугурации президента. Об этом заявил спикер Андрей Парубий во время заседания согласительного совета, сообщает пресс-служба парламента.

«На этой неделе мы должны рассмотреть постановление о назначении инаугурации. По состоянию на сегодня зарегистрировано пять постановлений. Одно из них отозвано в субботу. Я считаю, это будет одно из ключевых решений на этой неделе во время пленарного заседания Верховной Рады Украины», - сказал Парубий.

Народные депутаты Сергей Каплин, Виктор Балога и Сергей Мищенко предлагают назначить инаугурацию на 19 мая, Виталий Куприй - на 20 мая. Депутат Александр Сугоняко предлагал назначить инаугурацию на 1 июня, однако впоследствии отозвал свой проект постановления.

Новоизбранный президент Владимир Зеленский настаивает на инаугурации 19 мая. Эта инициатива вызвала резкую критику, в частности, потому, что в этом году именно на 19 мая приходится День памяти жертв политических репрессий.